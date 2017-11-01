Когда в Башкирии установится постоянный снежный покров

- На 31 октября снежный покров высотой 3-6 см сохраняется только по востоку республики – в горной части и возвышенных местах. Однако, со смещением холодных фронтов в период с 1 по 3 ноября температура воздуха вновь понизится ночью от -1,+4°С до -2,-7°С, при прояснениях до -12°С, днем от 0,+5°С до -2,+3°С. Дожди сменятся мокрым снегом, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Вновь увеличится количество районов со снежным покровом, - следует из сообщения.