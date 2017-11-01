Дом.ru и МегаФон предлагают в два раза больше скоростного интернета

- Молодое поколение выбирает интернет для общения, обучения, работы и развлечений. Быстрый и стабильный интернет нужен всегда везде – дома и в любой точке города и страны. Это поведение оказывает влияние и на старшее поколение, которое перенимает их культуру и начинает активно пользоваться интернетом. Наше предложение с «МегаФоном» ориентировано на тех, кому часто нужно быть онлайн, и позволит не только экономить, но и получать в 2 раза больше скоростного интернета, - отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.