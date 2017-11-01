Банк УРАЛСИБ обновил Мобильный банк

Мобильный банк УРАЛСИБа – это удобный и быстрый канал совершения операций. В любое время клиентам доступны для оплаты более 16 000 различных услуг, включая мобильную связь, штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ (без комиссии или дешевле, чем в кассе). Также пользователям Мобильного банка доступны акционные предложения, в частности скидка от 15% до 25% на комиссию за перевод Western Union. Курс обмена валюты в Мобильном банке на 10 копеек выгоднее курса, установленного в кассе. Клиентам также доступен сервис подтверждения операций в Мобильном банке с помощью push-уведомлений.