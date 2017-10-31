В Уфе пока не стали сокращать президиум горсовета

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что в кулуарах городского совета депутатов активно обсуждается тема возможного сокращения числа членов президиума. По мнению источника, близкого к ситуации, главной целью этих преобразований могло стать формирование управляемого президиума, который принимал бы нужные повести дня для заседаний горсовета. В администрации главы региона прошли консультации с членами президиума горсовета на данную тему.