mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии жители двадцати домов сидели без отопления больше недели

31 октября 2017, 13:53
Отопление появилось только после прокурорского вмешательства.

В июле текущего года администрация Белорецкого района заключила контракт на перевод 20 многоквартирных домов в микрорайоне Первомайский на систему газового отопления, которое было запланировано в конце сентября, однако срок исполнения работ был закреплен на ноябрь, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Граждане сидели без отопления более недели – температура в помещениях опускалась до +9°C.

После прокурорского вмешательства администрация форсировала темпы работ, обеспечивая устранение нарушений в течении трех дней. Сейчас система отопления функционирует в надлежащем режиме.

Материалы по теме
В Уфе жители двух домов переплатили 765 тысяч рублей за отоплениеСколько жители Уфы будут платить за отоплениеЯлалов об отоплении: Если тепла нет, директора взять и подвесить!
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48