В Башкирии спустя год следком арестовал убийцу журналиста Федора Кулагина

Обстоятельства гибели журналиста оказались довольно простыми. Как следует из материалов дела, 26 августа прошлого года он распивал спиртное вместе с 27-летним ранее незнакомым ему мужчиной. Дело происходило в лесу. Внезапно, Кулагин заподозрил собеседника в краже своего мобильника, завязалась ссора, в итоге которой молодой мужчина несколько раз ударил его бутылкой по голове. От полученных травм пожилой журналист скончался на месте происшествия.