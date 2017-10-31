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В Башкирии спустя год следком арестовал убийцу журналиста Федора Кулагина

31 октября 2017, 19:26
Нашла подтверждение бытовая версия причин произошедшего.

Сегодня, 31 октября, стало известно, что Следственный комитет предъявил 27-летнему местному жителю обвинение в убийстве 61-летнего редактора гафурийской районной газеты «Звезда» Федора Кулагина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обстоятельства гибели журналиста оказались довольно простыми. Как следует из материалов дела, 26 августа прошлого года он распивал спиртное вместе с 27-летним ранее незнакомым ему мужчиной. Дело происходило в лесу. Внезапно, Кулагин заподозрил собеседника в краже своего мобильника, завязалась ссора, в итоге которой молодой мужчина несколько раз ударил его бутылкой по голове. От полученных травм пожилой журналист скончался на месте происшествия.

Убийца сел в автомобиль погибшего и уехал с места происшествия. Там же, в салоне иномарки, он нашел и мобильник Кулагина, из-за пропажи которого завязалась ссора, и продал его.

Тем временем близкие искали Кулагина несколько дней. Найти его удалось только 31 августа. Угнанный автомобиль обнаружили позднее брошенным в поле в Стерлитамакском районе.

Похоронили Федора Кулагина в закрытом гробу. Во время прощания с ним было сказано много добрых слов. На похороны уважаемого человека из Уфы приезжал глава Агентства по печати и СМИ Башкирии Борис Мелкоедов.

27-летний мужчина, обвиняемый теперь в убийстве Федора Кулагина, долго скрывался в Салаватском районе республики, но на днях все же был задержан. Как сообщили в следкоме, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Расследование уголовного дела продолжается.

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