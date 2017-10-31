В Башкирии сельчане заработали на сельхозярмарках 39 млн рублей

В восьми городах и шести районах Башкирии прошли сельскохозяйственные ярмарки. По данным отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности республиканского минсельхоза, сельчане реализовали 546,45 тонны картофеля, 430,56 тонны овощей, 25,4 тонны меда на общую сумму 39,1 млн рублей.
В Уфе осенние сельскохозяйственные ярмарки выходного дня прошли на 12 площадках, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители из 46 муниципальных районов. Всего было организовано 865 торговых места.
В Уфе на ярмарках было реализовано 15,3 тонны меда, 270,1 тонны овощей и 442,6 тонны картофеля на общую сумму 18,2 млн рублей.
На ярмарках в среднем килограмм меда можно приобрести за 300-550 рублей, картофеля – 16-22 рубля, лука – 13-25 рублей, моркови – 14-25 рублей, свеклы –15-25 рублей, капусты –13-20 рублей.