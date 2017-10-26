В эти выходные в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

На этих выходных 28 и 29 октября, в Уфе вновь пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести продукцию можно будет на ярмарочных площадках во всех районах города.
28 октября, в субботу, будут действовать следующие ярмарочные площадки:
- в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;
- в Ленинском районе – возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;
- в Октябрьском районе – на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского;
- в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21);
- в Орджоникидзевском районе – на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).
28 и 29 октября – и в субботу, и в воскресенье:
- в Калининском районе – на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей и на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина возле дома по ул. Мушникова, 11;
- в Кировском районе – по ул. Рабкоров, 5 и 7.
К участию в ярмарках приглашаются республиканские производители сельскохозяйственной продукции, не требующей особых условий реализации. Обращаем внимание производителей, что на ярмарочных площадках запрещена продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без соблюдения температурного режима.