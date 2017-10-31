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В Башкирии наркоман покончил с собой после пыток полицейских

31 октября 2017, 19:19
Трех сотрудников правоохранительных органов признали виновными.

В следственном комитете республики трех сотрудников правоохранительных органов осудили по ст. п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По материалам дела, поздно вечером 14 сентября 2015 года в отдел полиции № 5 в Уфе за мелкое хулиганство доставили местного жителя. Мужчина находился в наркотическом опьянении. Он попытался сбежать из камеры, но полицейские заломили ему руки, повалили на пол и одели наручники.

На следующую ночь, когда задержанный пришел в себя, полицейские начали его бить: нанесли в область нижних конечностей и туловища задержанного по несколько ударов ногами, обутыми в ботинки, причинив ему физическую боль.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, тем самым сотрудники грубо нарушили положения Конституции РФ, Всеобщей декларации прав человека и Федерального закона "О полиции". Впоследствии, в этот же день потерпевшего отпустили и он покончил жизнь самоубийством во дворе одного из домов.

По итогам суда мужчинам назначили по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права занимать должности в государственных учреждениях сроком на 1 год.

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