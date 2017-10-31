В Башкирии наркоман покончил с собой после пыток полицейских

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, тем самым сотрудники грубо нарушили положения Конституции РФ, Всеобщей декларации прав человека и Федерального закона "О полиции". Впоследствии, в этот же день потерпевшего отпустили и он покончил жизнь самоубийством во дворе одного из домов.