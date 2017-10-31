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Рустэм Хамитов: Раньше муниципалитеты работали очень хорошо

31 октября 2017, 17:40
Глава региона раскритиковал администрации городов и районов за то, что они не организуют молочные кухни для малоимущих семей.

О плохой работе молочных кухонь глава региона высказался сегодня в ходе личного приема граждан.

– Тема детского питания – действительно острая, – сказал Рустэм Хамитов. – С ней приходится разбираться на республиканском уровне, хотя этим должен заниматься город. Но муниципалитеты мало что делают. А нужно делать молочные кухни. Раньше они работали очень хорошо. Мы ещё раз вернёмся к этой теме, постараемся найти ресурсы, активизировать работу городских структур, чтобы обеспечивать бесплатным детским питанием молодых мам. Те, кто в этом нуждается, должны его получать.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Хамитов дал поручение правительству Башкирии проработать варианты решения этого вопроса.

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#Новости#Рустэм Хамитов#Наталья Кузнецова#Политика
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