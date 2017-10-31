«Комфорт + Безопасность» = «Мастер Окон»

В ряде случаев есть возможность сэкономить на функционале. Например, если ваши окна выходят на теневую сторону, то нет смысла ставить мультифункциональный стеклопакет. А вот если окна глядят на южную сторону, такой стеклопакет будет незаменим и на 40% снизит ваши расходы на кондиционирование помещения. То же самое касается шума - когда окна выходят в тихий двор, а не на автотрассу, нет необходимости устанавливать широкий стеклопакет, а значит, на этой функции вполне можно сэкономить. Но если шум в квартире не дает спокойно спать, то имеет смысл потратиться на окно из более широкого ПВХ-профиля, который позволяет установить широкий стеклопакет и значительно улучшить тепловые характеристики окна и его звукоизоляцию – более чем на 40 децибел!