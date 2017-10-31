«Комфорт + Безопасность» = «Мастер Окон»

Сегодня трудно представить современный дом без пластиковых окон, которые защищают от холода, шума и пыли. Доказано, что ПВХ – материал, относящийся к категории гипоалергенных, что в очередной раз снимает споры о безопасности пластиковых окон. Этот же материал – поливинилхлорид – применяется для производства пластиковой посуды, и это служит дополнительным доказательством его безвредности.
Количество предложений на рынке пластиковых окон сейчас настолько велико, что люди, нуждающиеся в их приобретении, могут растеряться. В таких случаях помогут советы специалистов.
Конечно, самый распространенный вопрос: стоит ли экономить, выбирая пластиковые окна? В связи с этим сразу хотелось бы предостеречь от неразумной экономии, ведь окно - это продукт, который должен служить вам долгие десятилетия, поэтому и требования к его качеству и долговечности должны быть существенно выше, чем к товарам повседневного спроса.
В ряде случаев есть возможность сэкономить на функционале. Например, если ваши окна выходят на теневую сторону, то нет смысла ставить мультифункциональный стеклопакет. А вот если окна глядят на южную сторону, такой стеклопакет будет незаменим и на 40% снизит ваши расходы на кондиционирование помещения. То же самое касается шума - когда окна выходят в тихий двор, а не на автотрассу, нет необходимости устанавливать широкий стеклопакет, а значит, на этой функции вполне можно сэкономить. Но если шум в квартире не дает спокойно спать, то имеет смысл потратиться на окно из более широкого ПВХ-профиля, который позволяет установить широкий стеклопакет и значительно улучшить тепловые характеристики окна и его звукоизоляцию – более чем на 40 децибел!
Понятие «энергоэффективность» пришло к нам из Европы, где очень хорошо знают толк в экономии, ведь тарифы на газ там гораздо выше, чем у нас в стране. Однако сегодня уже и российские потребители, столкнувшись с постоянным ростом расходов на отопление домов, стали осознавать, что «греть улицу» стало слишком дорого.
Сделать дом по-настоящему энергоэффективным можно, прежде всего, за счет конструктивных особенностей постройки. Эффективное утепление, отсутствие мостиков холода в материалах и узлах примыканий, герметичность, рекуператоры в системе вентиляции, геометрия здания и ориентация по сторонам света, зонирование помещений – все это позволяет существенно снизить теплопотери. Но именно на некачественные окна обычно приходится до 40% потери тепла. Утечки тепла это не просто расходы на дополнительное отопление с помощью пожароопасных электронагревательных приборов, но и сквозняки, простуда, затраты на лекарства, которые часто не только лечат, но и портят здоровье наше и наших близких.
Принято считать, что «инновационное» окно всегда дорогое. На сегодняшний день есть такие профили, которые помогут сэкономить! Экономичный вариант энергоэффективного окна из профиля «Фаворит Спэйс» от компании «Мастер Окон». Например, на отоплении коттеджа площадью 200 кв. м. можно сэкономить от 14000 рублей за один отопительный сезон, а если эту сумму умножить на 60 лет (а именно этот срок прослужит такой ПВХ-профиль!), то экономия станет сопоставима со стоимостью приличного автомобиля.
Эта уникальная оконная система приобрела популярность именно благодаря оптимальному сочетанию «цена/качество», ведь за увеличенную ширину оконного профиля в 76 мм покупатель платит как за стандартную ширину. При этом каждый эксперт знает: чем шире профиль, тем он лучше защищает от холода.
Помогают также сохранять тепло шесть воздушных камер профиля (вместо обычных трех камер). Дополнительный третий контур уплотнения в окне надежно спасает от сквозняков (в обычном пластиковом окне есть всего два контура уплотнения). Более глубокая посадка стеклопакета в профиле 25 мм решает проблему с запотеванием окна. Кроме того, в окне предусмотрена возможность использовать более широкие стеклопакеты до 49мм, что существенно улучшает шумоизоляцию помещения (на 40Дб). Это особенно важно для новостроек, за окнами которых могут весь день идти строительные работы или шуметь оживленное шоссе.
Еще одним безусловным преимуществом при выборе компании, которая вам будет ставить окна, о мнению экспертов, является наличие собственного производства и возможность изготовить нестандартные конструкции, а также предоставление гарантий и сервисного обслуживание. Но главное – это надежная репутация и опыт.
Таким высоким требованиям отвечает крупный строительный холдинг «Мастер Окон», который уже более 20 лет производит и устанавливает светопрозрачные конструкции.
Продукция компании «Мастер Окон» проверена временем, а производимые здесь окна отличаются герметичностью, надежностью, простотой в обращении и разнообразием цвета и дизайна, которые удовлетворяют самым взыскательным вкусам.
Соблюдение всех технологических этапов и процессов технологии производства позволяет компании «Мастер Окон» создавать безупречный по качеству продукт.
Окна от «Мастера Окон» рекомендованы для применения в детских комнатах и спальнях, так как являются очень крепкими, производятся исключительно из экологически чистых профилей, сохраняют тепло.
Специалисты компании «Мастер Окон», прошедшие обучение в Германии, на высоком профессиональном уровне выполнят все демонтажные и монтажные работы, проведут сервисные работы, если это будет необходимо.
Еще одним важным достоинством окон от компании «Мастер Окон» является то, что такие они могут уберечь дом от непрошеных гостей, поскольку совместимы с любой противовзломной фурнитурой, а уникальная конструкция штапика с двумя ножками лишает злоумышленника возможности выдавить стеклопакет. При этом жесткое армирование делает окна чрезвычайно прочными: они выдержат самые сильные порывы ветра, превосходя по этому параметру обычное окно более чем в два раза.
Для людей, особенно озабоченных вопросами собственной безопасности, компания «Мастер Окон» в осенний период запустила приятную акцию «Комфорт + Безопасность». Сразу после оформления заказа сотрудники компании «Мастер Окон» подарят вам сертификат со скидкой на инновационную беспроводную интеллектуальную систему безопасности для дома AJАX.
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