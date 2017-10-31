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Чубайс: Россию ждет энергетический кризис

31 октября 2017, 16:31
Председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс уверен, что Россию ожидает энергетический кризис.

Как пишет издание Dni.ru, по его мнению, избежать этого можно только путем реформирования отрасли.

Чубайс считает, что Россия может столкнуться с кризисом в сфере энергетики в ближайшие 6-7 лет. По его словам, ряд экспертов говорят о том, что скоро темпы роста спроса на электроэнергию в стране будут превышать возможности роста имеющихся мощностей.

При этом глава «Роснано» отметил, что пока запасы есть и кризис еще не наступил. Он предложил вспомнить ситуацию десятилетней давности, когда многие регионы страны испытывали дефицит мощностей. Тогда была проведена реформа энергетики, предполагающая ввод новых мощностей, и проблема разрешилась.

Тем не менее, Чубайс считает, что игнорировать проблему не стоит, а отсутствие реформ приведет к кризису.

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