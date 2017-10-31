Чубайс: Россию ждет энергетический кризис

Чубайс считает, что Россия может столкнуться с кризисом в сфере энергетики в ближайшие 6-7 лет. По его словам, ряд экспертов говорят о том, что скоро темпы роста спроса на электроэнергию в стране будут превышать возможности роста имеющихся мощностей.
При этом глава «Роснано» отметил, что пока запасы есть и кризис еще не наступил. Он предложил вспомнить ситуацию десятилетней давности, когда многие регионы страны испытывали дефицит мощностей. Тогда была проведена реформа энергетики, предполагающая ввод новых мощностей, и проблема разрешилась.
Тем не менее, Чубайс считает, что игнорировать проблему не стоит, а отсутствие реформ приведет к кризису.