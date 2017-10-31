Чубайс: Россию ждет энергетический кризис

Чубайс считает, что Россия может столкнуться с кризисом в сфере энергетики в ближайшие 6-7 лет. По его словам, ряд экспертов говорят о том, что скоро темпы роста спроса на электроэнергию в стране будут превышать возможности роста имеющихся мощностей.