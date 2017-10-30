В уфимском Инорсе на месте частных домов построят многоэтажки

Общая площадь проектируемого квартала составляет 9,8 га. Планируется, что здесь снесут ветхие одноэтажные дома общей площадью 2,85 тыс кв м, металлические гаражи, киоски, павильоны. Нам этом же месте разместятся жилые дома (от 13 до 26 этажей) общим жилым фондом 84,8 тыс кв м. Первые этажи жилых домов должны быть отданы под размещение объектов здравоохранения и социального размещения, а также спортивного, физкультурно-оздоровительного и культурно-бытового назначений. Также планируется строительство торгово-сервисного комплекса общей площадью 25 тыс кв м, многоуровневого паркинга, эстакады для хранения автомашин и т. д.