mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В уфимском Инорсе на месте частных домов построят многоэтажки

30 октября 2017, 08:48
Мэрия Уфы согласовала компании «СтроительГрупп» проект планировки территории площадью 9,8 га, ограниченного улицами Транспортной-Фронтовых бригад – бульварами Баландина и Тухвата Янаби.

Администрация Уфы согласовала ООО «СтроительГрупп» проект планировки квартала, ограниченного улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в Калининском районе города. Соответствующее постановление подписал 26 октября глава администрации Уфы Ирек Ялалов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Общая площадь проектируемого квартала составляет 9,8 га. Планируется, что здесь снесут ветхие одноэтажные дома общей площадью 2,85 тыс кв м, металлические гаражи, киоски, павильоны. Нам этом же месте разместятся жилые дома (от 13 до 26 этажей) общим жилым фондом 84,8 тыс кв м. Первые этажи жилых домов должны быть отданы под размещение объектов здравоохранения и социального размещения, а также спортивного, физкультурно-оздоровительного и культурно-бытового назначений. Также планируется строительство торгово-сервисного комплекса общей площадью 25 тыс кв м, многоуровневого паркинга, эстакады для хранения автомашин и т. д.

По данным "Спарк-интерфакс", ООО "Строитель-групп принадлежит Марату Ишмиярову.

#Новости#Ольга Корзик#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48