В Башкирии подписали соглашение о финансовом просвещении школьников

- Все началось с того, что семь лет назад мы решили сделать дома ремонт. Я работал тогда в госструктуре, получал неплохую зарплату и решился впервые взять кредит в банке – 300 тысяч рублей. Собрал все справки, подал заявку в банк, которую одобрили довольно быстро. При зарплате в 45-50 тысяч рублей платеж по кредиту в размере 9330 рублей на пять лет показался вполне приемлемым. И я успешно справлялся с ним, - рассказал на приеме у специалистов общественной организации по защите потребителей «Финпотребсоюз» уфимец Дмитрий М. - Через год ко мне обратился брат с просьбой взять кредит для него, потому что ему в банке отказали из-за недостаточного стажа работы на новом месте. Общая сумма платежей по кредитам к тому моменту уже достигала 18 тысяч рублей, притом что брат платил свой кредит сам. Потом мне позвонили из банка и предложили получить кредитную карту. Я долго раздумывал над этим предложением и решил, что ничего страшного не будет, если я возьму эту карту и буду ее держать как неприкосновенный запас на случай какого-нибудь форс-мажора. Сегодня я понимаю, что именно это событие и стало началом конца моей «кредитной карьеры». Потом коллега на работе посоветовал мне воспользоваться кредитной картой еще одного банка. Ему нужно было «привести друга», чтобы получить какие-то льготы от банка, а мне вроде как тоже польза – еще одна заначка. Идиллия кончилась, когда я внезапно лишился высокооплачиваемой работы. Покрывать кредиты стало нечем. Чтобы выбраться из долговой ямы, мне потребовались почти два года. Пережитая процедура банкротства со всеми ее прелестями – звонками коллекторов, выяснением отношений с приставами и т.д. – больше не заставит меня ни за что на свете взять кредит.