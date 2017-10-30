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В Башкирии мужчина до смерти избил собутыльника и спрятал его тело в подвал

30 октября 2017, 16:29
Убийца явился в полицию с повинной.

27 сентября в одном из домов села Малояз Салаватского района обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

58-летний знакомый погибшего написал явку с повинной.

21 сентября 59-летний житель Салаватского района пил со своим 64-летним знакомым, который указал тому на аморальный образ жизни. Мужчина избил товарища и ушел в магазин, оставив пострадавшего в доме. Вернувшись спустя сутки, он увидел, что избитый им знакомый скончался. Тогда нападавший спрятал тело в подпол и скрылся. Однако через некоторое время обратился в полицию, сообщив о случившемся.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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