В Башкирии мужчина до смерти избил собутыльника и спрятал его тело в подвал

21 сентября 59-летний житель Салаватского района пил со своим 64-летним знакомым, который указал тому на аморальный образ жизни. Мужчина избил товарища и ушел в магазин, оставив пострадавшего в доме. Вернувшись спустя сутки, он увидел, что избитый им знакомый скончался. Тогда нападавший спрятал тело в подпол и скрылся. Однако через некоторое время обратился в полицию, сообщив о случившемся.