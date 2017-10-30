УРАЛСИБ получил награду Эксперт РА за высокую активность на ипотечном рынке

Участие в круглом столе приняли представители ведущих ипотечных банков, АИЖК, компаний-девелоперов, страховщиков и представителей компаний из смежных отраслей, работающих на ипотечном рынке. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на Круглом столе представлял заместитель Председателя Правления, руководитель розничного бизнеса Вячеслав Дусалеев.
В ходе мероприятия были подведены основные итоги первого полугодия 2017 года, участники обсудили дальнейшие перспективы развития и возможные меры по стимулированию рынка ипотеки.
Также в рамках Круглого стола прошла церемония награждения участников – лидеров рынка. Банк УРАЛСИБ был отмечен дипломом "За высокую активность на рынке ипотечного кредитования" – как один из ТОП-10 банков, показавших максимальные темпы прироста ипотечного кредитования в первом полугодии 2017 года.
Ипотека является одним из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка по своим параметрам являются одними из наиболее привлекательных на рынке По итогам 8 месяцев 2017 года общий объём выдач ипотечных кредитов составил 12,4 млрд рублей. По данным аналитического исследования портала РУСИПОТЕКА, УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с наибольшей динамикой кредитования за 8 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Более подробную информацию об условиях ипотечного кредитования можно получить в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону: 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.
Справка. Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 490 банкоматов, 520 платежных терминалов и 23 174 POS-терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.