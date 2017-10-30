УРАЛСИБ получил награду Эксперт РА за высокую активность на ипотечном рынке

Ипотека является одним из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка по своим параметрам являются одними из наиболее привлекательных на рынке По итогам 8 месяцев 2017 года общий объём выдач ипотечных кредитов составил 12,4 млрд рублей. По данным аналитического исследования портала РУСИПОТЕКА, УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с наибольшей динамикой кредитования за 8 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.