Следствие по делу сына экс-главы Башкирии продлили на три месяца

Следствие по делу Урала Рахимова продлили на три месяца, до 28 января 2018 года, сообщает «Коммерсантъ Уфа» со ссылкой на адвоката подозреваемого Сергея Макаренко.
- Срок следствия по делу вновь продлён на три месяца по тем же основаниям — не получены ответы на запросы следователя из-за границы, - цитирует Сергея Макаренко корреспондент издания.
Урала Рахимова обвиняют в «присвоении или растрате в особо крупном размере» и «легализации незаконно полученных денежных средств». По данным следствия, Рахимов совместно Левоном Айрапетяном, используя служебное положение своего отца, организовал хищение акций башкирского ТЭКа на сумму более 130 млрд рублей. Дело возбуждено в апреле 2014 года, в августе того же года Уралу Рахимову заочно предъявили обвинение.
Левон Айрапетян, по версии следствия являвшийся подельником Рахимова, скончался 17 октября в мордовской колонии, официальная причина смерти – онкологическое заболевание.