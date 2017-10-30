Следствие по делу сына экс-главы Башкирии продлили на три месяца

Урала Рахимова обвиняют в «присвоении или растрате в особо крупном размере» и «легализации незаконно полученных денежных средств». По данным следствия, Рахимов совместно Левоном Айрапетяном, используя служебное положение своего отца, организовал хищение акций башкирского ТЭКа на сумму более 130 млрд рублей. Дело возбуждено в апреле 2014 года, в августе того же года Уралу Рахимову заочно предъявили обвинение.