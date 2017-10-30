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Следствие по делу сына экс-главы Башкирии продлили на три месяца

30 октября 2017, 16:55
Срок следствия по обвинению Урала Рахимова в «присвоении или растрате в особо крупном размере» продлён ещё на три месяца.

Следствие по делу Урала Рахимова продлили на три месяца, до 28 января 2018 года, сообщает «Коммерсантъ Уфа» со ссылкой на адвоката подозреваемого Сергея Макаренко.

- Срок следствия по делу вновь продлён на три месяца по тем же основаниям — не получены ответы на запросы следователя из-за границы, - цитирует Сергея Макаренко корреспондент издания.

Урала Рахимова обвиняют в «присвоении или растрате в особо крупном размере» и «легализации незаконно полученных денежных средств». По данным следствия, Рахимов совместно Левоном Айрапетяном, используя служебное положение своего отца, организовал хищение акций башкирского ТЭКа на сумму более 130 млрд рублей. Дело возбуждено в апреле 2014 года, в августе того же года Уралу Рахимову заочно предъявили обвинение.

Левон Айрапетян, по версии следствия являвшийся подельником Рахимова, скончался 17 октября в мордовской колонии, официальная причина смерти – онкологическое заболевание.

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