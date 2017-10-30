Комплекс «Башкирский Урал» в ближайшее время включат в ЮНЕСКО

На ряду с «Башкирским Уралом», который находится на западных склонах Южного Урала и занимает общую площадь более 345,7 тысяч гектаров, в список пяти объектов объектов вошли Гороховец, Владимирская область; памятники древнего Пскова; Спасо-Преображенский собор Ярославля; Онежско-Беломорские петроглифы в Карелии и Кенозеро в Архангельской области.