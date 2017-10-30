mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Экс-игрока юлаевцев нашли в аэропорту с серьёзной травмой

30 октября 2017, 10:34
Судью КХЛ Павла Комарова обнаружил водитель автобуса, отвозивший пассажиров от здания аэропорта к самолёту.

Бывший игрок «Салавата Юлаева», ныне судья КХЛ Павел Комаров, обнаружен в московском аэропорту «Шереметьево» с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, известно лишь, что Комарова обнаружил водитель в салоне трансферного автобуса, отвозившего пассажиров на рейс Москва – Нижний Новгород уже после взлёта самолёта. Сейчас арбитр находится в одной из больниц Уфы. Как сообщает телеканал «Россия 1» со ссылкой на супругу Павла Комарова, открытая черепно-мозговая травма не могла быть получена в результате падения, скорее всего, это был удар тупым предметом по голове.

Павел Комаров выступал за уфимский «Салават Юлаев» в сезонах 1998-1999 и 2000-2001, карьеру игрока закончил в 2006 году в пензенском «Дизеле».

Редакция информационного агентства «Медиакорсеть» желает Павлу Комарову скорейшего выздоровления.

Материалы по теме
Леонид Вайсфельд рассказал, кто уйдет и кто останется в «Салавате Юлаеве»В Башкирии мужчине удалили селезёнку после пыток в отделении полиции
#Новости#ХК "Салават Юлаев"#КХЛ#Константин Климов#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48