Экс-игрока юлаевцев нашли в аэропорту с серьёзной травмой

Бывший игрок «Салавата Юлаева», ныне судья КХЛ Павел Комаров, обнаружен в московском аэропорту «Шереметьево» с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, известно лишь, что Комарова обнаружил водитель в салоне трансферного автобуса, отвозившего пассажиров на рейс Москва – Нижний Новгород уже после взлёта самолёта. Сейчас арбитр находится в одной из больниц Уфы. Как сообщает телеканал «Россия 1» со ссылкой на супругу Павла Комарова, открытая черепно-мозговая травма не могла быть получена в результате падения, скорее всего, это был удар тупым предметом по голове.