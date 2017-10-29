В Уфе закрыли сезон осенних ярмарок выходного дня

В эти выходные в столице Башкирии прошли последние осенние ярмарки выходного дня, основным товаром на которых являлись овощи и фрукты. Об этом сообщили в администрации города.
По данным мэрии Уфы, свою сельхозпродукцию на торговых прилавках ярмарок на сейй раз представили сельхозпроизводители Балтачевского, Благоварского, Давлекановского, Кармаскалинского, Кушнаренковского, Мишкинского, Уфимского и Чишминского районов.
Сезон осенних ярмарок длился почти два месяца. В ноябре, пока не установится морозная погода, овощи и фрукты можно будет приобрести на закрытых торговых площадках города. С декабря должны стартовать мясные ярмарки, где горожане смогут закупить мясную продукцию от производителей республики. Пока же мясо на открытом воздухе продавать запрещено.