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В Уфе закрыли сезон осенних ярмарок выходного дня

29 октября 2017, 17:13
Как только ударят морозы, начнутся мясные, почти предновогодние ярмарки.

В эти выходные в столице Башкирии прошли последние осенние ярмарки выходного дня, основным товаром на которых являлись овощи и фрукты. Об этом сообщили в администрации города.

По данным мэрии Уфы, свою сельхозпродукцию на торговых прилавках ярмарок на сейй раз представили сельхозпроизводители Балтачевского, Благоварского, Давлекановского, Кармаскалинского, Кушнаренковского, Мишкинского, Уфимского и Чишминского районов.

Сезон осенних ярмарок длился почти два месяца. В ноябре, пока не установится морозная погода, овощи и фрукты можно будет приобрести на закрытых торговых площадках города. С декабря должны стартовать мясные ярмарки, где горожане смогут закупить мясную продукцию от производителей республики. Пока же мясо на открытом воздухе продавать запрещено.

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#Новости#Ярмарка#Татьяна Майорова,#Экономика
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