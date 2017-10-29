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В Башкирии в ДТП попал школьный автобус с детьми

29 октября 2017, 11:59
К счастью, никто серьезно не пострадал.

Вчера, 28 октября, серьезное ДТП с участием школьного автобуса случилось в Кармаскалинском районе Башкирии. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам очевидцев, водитель школьного автобуса марки «ПАЗ», перевозивший 11 школьников из близлежащих сел на учебу, внезапно свернул с трассы и попал передними колесами в придорожный кювет.

По неподтвержденной пока официально информации, водитель школь ного автобуса таким способом попытался уйти от столкновения с встречным автомобилем.\ который занесло на скользкой дороге.

Дети, находившиеся в салоне автобуса, очень испугались, но не пострадали.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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