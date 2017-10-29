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В Башкирии после ДТП две женщины попали в больницу

29 октября 2017, 17:58
Авария произошла на трассе в Чекмагушевском районе республики.

Вчера, 28 октября, серьезное ДТП случилось на 65-м километре трассы Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы в Чекмагушевском районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, на дороге столкнулись два вазовских автомобиля. Предположительно в происшедшем виноват 56-летний водитель «десятки», который при выезде на главную дорогу не уступил дорогу «семерке», который имел право двинуться первым.

В результате данного ДТП пострадали две жительницы ггорода Благовещенска в возрасте 55 и 82 лет. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ, всего за вчерашний день на дорогах Башкирии было зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых получили травмы 14 человек, но никто не погиб.

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