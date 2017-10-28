Шестиклассника из Башкирии, спасшего маленькую девочку, наградят в Москве

Весной прошлого года 11-летний Яррослав Адоньев из поселка Строймаш в Стерлитамаке совершил героический поступок. В марте мальчик играл с друзьями во дворе дома на улице Черняховского. Через некоторое время он заметил в одном окон второго этажа маленькую девочку. Она стояла на подоконнике, а окно было открыто настежь. Через секунду девочка сделала шаг к краю и сорвалась вниз. Но Ярослав успел ее поймать, поэтому ребенок не получил повреждений.