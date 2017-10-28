Шестиклассника из Башкирии, спасшего маленькую девочку, наградят в Москве

Весной прошлого года 11-летний Яррослав Адоньев из поселка Строймаш в Стерлитамаке совершил героический поступок. В марте мальчик играл с друзьями во дворе дома на улице Черняховского. Через некоторое время он заметил в одном окон второго этажа маленькую девочку. Она стояла на подоконнике, а окно было открыто настежь. Через секунду девочка сделала шаг к краю и сорвалась вниз. Но Ярослав успел ее поймать, поэтому ребенок не получил повреждений.
На днях руководство МВД республики наградило Ярослава за его героический поступок..В торжественной обстановке перед учениками школы № Ярославу вручен ценный пакет с приглашением в Москву на церемонию награждения, куда он поедет 2 ноября 2017 года.
Благодарность Ярославу выразили начальник полиции Управления МВД России по городу Стерлитамаку Анатолий Курилов, помощник начальника Управления МВД России по городу Стерлитамаку Анатолий Серов, директор МБОУ СОШ №8 города Стерлитамака Хамит Мусин, представители отдела образования Администрации ГО города Стерлитамака.