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Шестиклассника из Башкирии, спасшего маленькую девочку, наградят в Москве

28 октября 2017, 16:20
На торжественную церемонию награждения он отправится 2 ноября.

Весной прошлого года 11-летний Яррослав Адоньев из поселка Строймаш в Стерлитамаке совершил героический поступок. В марте мальчик играл с друзьями во дворе дома на улице Черняховского. Через некоторое время он заметил в одном окон второго этажа маленькую девочку. Она стояла на подоконнике, а окно было открыто настежь. Через секунду девочка сделала шаг к краю и сорвалась вниз. Но Ярослав успел ее поймать, поэтому ребенок не получил повреждений.

На днях руководство МВД республики наградило Ярослава за его героический поступок..В торжественной обстановке перед учениками школы № Ярославу вручен ценный пакет с приглашением в Москву на церемонию награждения, куда он поедет 2 ноября 2017 года.

Благодарность Ярославу выразили начальник полиции Управления МВД России по городу Стерлитамаку Анатолий Курилов, помощник начальника Управления МВД России по городу Стерлитамаку Анатолий Серов, директор МБОУ СОШ №8 города Стерлитамака Хамит Мусин, представители отдела образования Администрации ГО города Стерлитамака.

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