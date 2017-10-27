Водитель детдома в Уфе снял видео с призывом помочь сиротам

В социальном центре, в котором сейчас воспитываются более 50 воспитанников, Александр работает водителем. Своими глазами каждый день он видит, как много не достает детям, оставшимся без родителей, и решил помочь, чем может.
- Я по своей судьбе тоже рано остался без родителей, и по сути я человек, далеко неравнодушный к таким детям, - пояснил Александр Медиакорсети.
В своем видео молодой человек просит благоустроить детский городок и спортивную коробку, которая, как видно на видео, пришла в полную негодность.
- Эти малыши несправедливо наказаны судьбой, среди них сироты, дети, брошенные родителями, дети из неблагополучных семей, - говорит Александр на видео. - Бюджет не может удовлетворить все потребности детишек, а этот центр для них как родной дом и луч надежды. Мое обращение направлено к тем людям и организациям, которые могут стать добрыми волшебниками и инвестировать в детский городок и отремонтировать спортивную коробку. Я уверен, что добрые сердца отзовутся и помогут центру. Подарите детям чудо!