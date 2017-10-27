В Уфе ожидается серьезное ухудшение погодных условий

Как сообщил Башгидромет, с сегодняшнего дня на территорию Башкирии совершит нашествие циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя со снегом. Температур воздуха сегодня будет от нуля до минус 5 градусов, а в последующие дни должна быть плюсовая температура.