В Уфе гендиректора «ЮжУралРесурс» посадили на девять лет

В 2011-2012 годах мужчина через риэлторов находил покупателей недвижимости, демонстрируя заключенные с застройщиками договоры на приобретение строящегося жилья. В действительности распоряжаться недвижимостью он не мог, однако заключил договоры с четырьмя гражданами, похитив тем самым 7,5 миллионов рублей.