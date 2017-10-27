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В Уфе гендиректора «ЮжУралРесурс» посадили на девять лет

27 октября 2017, 12:15
Мужчина заключал липовые договоры о продаже недвижимости.

33-летний бывший генеральный директор ООО «ЮжУралРесурс» признан виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2011-2012 годах мужчина через риэлторов находил покупателей недвижимости, демонстрируя заключенные с застройщиками договоры на приобретение строящегося жилья. В действительности распоряжаться недвижимостью он не мог, однако заключил договоры с четырьмя гражданами, похитив тем самым 7,5 миллионов рублей.

Подсудимый признал вину в совершении преступлений. В 2015 году ему назначили восемь лет лишения свободы за аналогичное преступление. Суд приговорил обвиняемого к девяти годам в исправительной колонии общего режима.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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