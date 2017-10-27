Бывшую сотрудницу ОАО «КумАПП» осудили за мошенничество 12 млн рублей

Ее приговорили к четырем годам лишения свободы

Кумертауский межрайонный суд вынес приговор в отношении 49-летней бывшей сотрудницы ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», ранее занимавшей должность заместителя начальника отдела маркетинга и внешнеэкономической деятельности. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В суде установлено, что ОАО «КумАПП» для производимых вертолетов закупало у американской компании противопожарные системы, не облагаемые таможенными пошлинами.

В период с 2010 по 2012 годы женщина вводила руководство предприятия в заблуждение, указывая в документах на оплату таможенного оформления товара сведения об оборудовании, якобы облагаемом таможенной пошлиной. Затем через компании, зарегистрированные на подставных лиц в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской области, она похитила разницу между фактической стоимостью таможенных затрат и перечисленными денежными средствами. Предприятию причинен ущерб в сумме свыше 12 млн рублей.