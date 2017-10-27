В Башкирии задержали местного жителя по подозрению в убийстве

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время будет решен вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения, следователь готовится предъявить обвинение задержанному. Расследование уголовного дела продолжается.