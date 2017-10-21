Жителя Башкирии обвиняют в убийстве по заказу азербайджанца в Уфе

Замгенпрокурора России Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Азербайджана и двух жителей Башкирии. Гражданин кавказской республики заказал убийство своего соотечественника у местного жителя. Последний в свою очередь решил получить больше денег от жертвы и привлек к этому своего знакомого.

По версии следствия, в январе 2014 года уроженец Азербайджана, испытывая личные неприязненные отношения к выходцу из той же республики, организовал его убийство. К исполнению которого за денежное вознаграждение привлек ранее знакомого и имевшего криминальный опыт жителя Башкирии. Последний, узнав, что у его будущей жертвы есть долг, решил потребовать его возврата. К соучастию в вымогательстве он склонил знакомого, не посвящая того в конечный план убийства.

В феврале 2014 года исполнитель убил потерпевшего в его квартире в пригороде Уфы, дважды выстрелив в него из пистолета. Смерть соотечественника была оценена заказчиком в 100 тысяч рублей.

Кроме того, в начале 2016 года при задержании исполнителя убийства на территории Уфы при нем были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы. Он незаконно приобрел их, хранил и перевозил.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных

-ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму),

- п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия),

- п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму),

- ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).