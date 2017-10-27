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В Башкирии нетрезвый депутат незаконно проник в чужое жилье

27 октября 2017, 08:31
В отношении его возбуждено уголовное дело.

53-летний депутат сельского поселения Салаватский сельсовет подозревается в совершении преступления по статье «Незаконное проникновение в жилище», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. В его отношении возбуждено уголовное дело.

В правоохранительные органы обратилась женщина. Утром 21 августа текущего года будучи пьяным, депутат, находясь около дома одной из жительниц открыл двери и запросто зашел в дом против воли и согласия хозяйки. Тем самым мужчина нарушил конституционное право на неприкосновенность жилища.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уголовное дело расследуется.

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