В Башкирии нетрезвый депутат незаконно проник в чужое жилье

53-летний депутат сельского поселения Салаватский сельсовет подозревается в совершении преступления по статье «Незаконное проникновение в жилище», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. В его отношении возбуждено уголовное дело.
В правоохранительные органы обратилась женщина. Утром 21 августа текущего года будучи пьяным, депутат, находясь около дома одной из жительниц открыл двери и запросто зашел в дом против воли и согласия хозяйки. Тем самым мужчина нарушил конституционное право на неприкосновенность жилища.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уголовное дело расследуется.