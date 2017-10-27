В Башкирии нетрезвый депутат незаконно проник в чужое жилье

В правоохранительные органы обратилась женщина. Утром 21 августа текущего года будучи пьяным, депутат, находясь около дома одной из жительниц открыл двери и запросто зашел в дом против воли и согласия хозяйки. Тем самым мужчина нарушил конституционное право на неприкосновенность жилища.