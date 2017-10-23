В Башкирии вынесен приговор депутату, убившему племянника
Сегодня, 15:44ПроисшествияКонстантин Климов
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40-летний муниципальный депутат выстрелил своему племяннику в шею.
Зилаирский межрайонный суд вынес приговор бывшему муниципальному депутату и председателю местного отделения ДОСААФ.
Как удалось установить следователям, летом этого года к мужчине приехал погостить племянник из Московской области. В ходе совместного застолья между ними возник конфликт, и народный избранник выстрелил в родственника из охотничьего ружья. 30-летний мужчина скончался на месте от ранения в шею. Убийца хотел скрыть преступление и попытался договориться с девушкой погибшего и спрятать труп, но та отказалась. Задержать депутата удалось в соседнем населённом пункте, где он попытался скрыться.
Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.
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