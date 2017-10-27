«Салават Юлаев» попал в топ-10 клубов КХЛ по маркетингу

В первую тройку рейтинга вошли питерский СКА, минский «Динамо» и «Аванград». СКА заслужил первенство благодаря отличной атмосфере на матчах, которой могут позавидовать многие клубы НХЛ и широкой линейке атрибутики, посвящённой тому или иному игроку, то есть в Питере стать персональным болельщиком намного проще, чем в других городах на карте КХЛ, благо атрибутика с логотипами СКА продаётся не только в Ледовом дворце, но и в нескольких точках города. Ну а атмосфера на матчах отразилась на заполняемости, 92,5% об этих цифрах многим клубам остаётся только мечтать.