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Кожемяко смог договориться о возврате 18 млн рублей в бюджет Сахалина

27 октября 2017, 20:25
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко договорился со столичными властями о компенсации части доходов от СРП-проекта «Сахалин-2», которые изымут в федеральный бюджет по решению министерства финансов РФ.

Как сообщило издание «РБК», на совещании от 26 октября у зампреда правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева обсуждался вопрос распределения прибыли СРП-проекта «Сахалин-2». До этого 75% прибыли шло в местный бюджет, а 25% - в федеральный. Но, по предложению Минфина, приоритеты поменялись в сторону федерального бюджета, куда теперь направят 75%. У властей Сахалина это нововведение получило отрицательную оценку. Ранее они планировали использовать эти средства для улучшения жизни региона, строительства больниц и школ, а также на выплаты льготным категориям граждан.

Чтобы разрешить эту проблему, ранее глава Сахалинской области Олег Кожемяко провел личную встречу с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и депутатом Госдумы Вячеславом Володиным. Они согласились с аргументами главы региона. В итоге на заседании у полномочного представителя президента по ДФО, Кожемяко сумел добиться возмещения финансовых потерь субсидиями от федеральной казны. Специалисты считают, что в 2018 году Сахалинская область сможет получить до 18 миллионов рублей. А с 2019 года доходы проекта будут делиться поровну между федеральным и региональным бюджетом. Федеральное финансирование пустят на проекты социальной значимости и капитальное строительство, в соответствии с ранними планами правительства региона. Список объектов субсидирования составят власти Сахалина.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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