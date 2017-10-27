Что ответил Федор Емельяненко в ответ на обвинения родного брата Александра

- Моя репутация как спортсмена не нуждается в защите. Но в своих интервью Александр задевает честь близких мне людей. Только поэтому я пишу это открытое письмо к Александру и рассказываю, как все было на самом деле, чтобы показать, что не все, что опубликовано, – правда, - пишет Федор.