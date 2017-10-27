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Что ответил Федор Емельяненко в ответ на обвинения родного брата Александра

27 октября 2017, 15:20
Четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко опубликовал открытое письмо своему родному младшему брату Александру, в котором просит не оскорблять близких (Федору) людей.

На сайте газеты «Советский спорт» некоторое время назад вышло интервью младшего брата известного российского спортсмена, четырёхкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко – Александра. Последний не так давно вышел из тюрьмы. Он очень жестко высказался по поводу окружения своего брата. Александр назвал друзей своего брата «подхалимами».

- Сейчас он окружил себя «друзьями», которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него, - цитирует слова Александра «Советский спорт».

Такие слова оскорбили Федора Емельяненко и он опубликовал открытое письмо.

- Моя репутация как спортсмена не нуждается в защите. Но в своих интервью Александр задевает честь близких мне людей. Только поэтому я пишу это открытое письмо к Александру и рассказываю, как все было на самом деле, чтобы показать, что не все, что опубликовано, – правда, - пишет Федор.

В своем письме он просит брата называть его не Федя, а Федор, а также отмечает, что в словах брата присутствует много лжи. Полную версию письма вы можете прочитать здесь.

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