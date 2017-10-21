Федор Емельяненко в Уфе: Своему сыну я бы не пожелал моего пути

Столица Башкирии стала первым городом в мире, где впервые в истории ММА прошло первенство по смешанным единоборствам среди спортсменов 14-15 лет.

В соревнованиях в уфимском СК «Динамо» принимают участие более 100 юных борцов из 26 регионов страны, включая ХМАО, Кабардино-Балкарию, Мурманскую, Челябинскую, Оренбургскую, Воронежскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и т.д. Нашу республику представили две сборные команды. Первые соревнования, посвященные 100-летию образования органов Федеральной службы безопасности РФ, прошли уже сегодня, 21 октября.

Мероприятие посетили глава Уфы Ирек Ялалов, президент Федерации смешанного боевого единоборства ММА в РБ Руслан Зарипов, первый вице-президент «Союза ММА России» Радмир Габдуллин, депутат Госдумы РФ, многократная чемпионка Паралимпийских игр Рима Баталова.

Фото: Артур Салимов.

На церемонии открытия выступили певица Алена Завьялова и этно-проект ZAINETDIN.

Ирек Ялалов на открытии признался гостям, что даже несмотря на «визитные» карточки башкирского спорта – хоккей и футбол, самым популярным видом спорта у молодых уфимцев являются именно смешанные единоборства.

Фото: Артур Салимов.

- В Уфе действительно происходит неординарное событие – впервые проводится чемпионат страны по смешанным единоборствам. Для нас это вдвойне почетно, потому что здесь присутствует легендарный спортсмен Федор Емельяненко. Многие из нас в последние 15 лет воспитывались либо следили за его боями, которые уже стали классикой мирового борцовского искусства. В Уфе наряду с интересом к футболу и хоккею профессионально различными видами единоборств занимается большое количество горожан, - отметил в своей приветственной речи Ялалов.

Федор Емельяненко в свою очередь поблагодарил Ялалова за поддержку и пожелал спортсменам удачи, заявив, что задача каждого спортсмена – в первую очередь состояться как личность.

- Через два-три года вы вольетесь в сборную России, будете представлять нашу страну на самых престижных чемпионатах, на международной арене. А сегодня – ваш шанс показать себя и свою волю к победе лучшим тренерам. Желаем вам удачи, спортивных достижений и каждому из вас состояться не только в спорте, но и в жизни, проявляя себя в любых обстоятельствах высоконравственными людьми.

Появление «Последнего императора» в СК «Динамо» вызвало неподдельный интерес у юных спортсменов. Чтобы «поймать» кумира, сделать с ним пару снимков и получить заветный автограф, у входа в конференц-зал выстроилась целая толпа. К слову, Емельяненко охотно попозировал фотографам с молодыми журналистами «Телешко» и рассказал, почему именно Уфа стала первым городом, в котором прошли соревнования.

- Мы отдаем в первую очередь предпочтение тем федерациям, которые состоялись не только в спортивной среде, но и, скажем так, организационной. Кроме того, о возможностях Уфы нам не раз рассказывал Радмир Габдуллин (вице-президент Союза ММА России, родом из Башкортостана, - прим.ред.).

На вопрос о том, о чем необходимо помнить состоявшемуся спортсмену, Емельяненко ответил лаконично:

- Нельзя превозноситься.

Чемпион, воспитывающий двух дочерей, откровенно признался, что не желал бы своей карьеры своему сыну, или кому-либо другому.

- Пройдя тот путь, который я уже прошел, я бы не хотел желать его кому-то другому. Зная те нагрузки, которые мне удалось перенести...Тем не менее, если бы его желание было бы велико, я бы его, конечно,поддержал.

Спортсмен также заявил, что лучший борец по его мнению это всегда тот, кто не применяет физическую силу для того, чтобы разрешить конфликт.

- Лучший всегда тот, кто борется со своим "я".

Чемпион рассказал, что в детстве для него кумиром был Юрий Гагарин.

- Это имя у нас в детстве всегда было на слуху, все мы хотели быть на него похожим.

Примечательно, что глава мэрии Уфы отдельно принял Федора Емельяненко и рассказал о растущей популярности боевых искусств в городе.