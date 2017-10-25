«Советский спорт» взял откровенное интервью у брата Федора Емельяненко

Приводим самые интересные цитаты.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, не так давно вышедший на свободу, дал откровенное интервью «Советскому спорту». Мы публикуем самые интересные цитаты из него.

О зоне и беспределе.

- А вообще на «зоне» полный порядок, беспредела там нет. Никто тебе ничего не скажет по внешнему виду и придираться к чему-то не станет.

Я думаю, что на свободе не меньше беспредельщиков.

О российских спортсменах в Америке

- Почему ни у кого не возникает вопросов, из-за чего наши российские спортсмены едут выступать в Европу и Америку. В США, например, наши бойцы выступают по рабочей визе, соответственно, с боев они платят налоги в американскую казну. А у американцев чувство русофобии на уровне ДНК. Но тем не менее никто не задает вопросов об этом.

О Библии

- Если бы каждый человек жил по тем заповедям, которые даны в Библии, мы бы жили в раю. И ничего сложного, чтобы жить по тому, что написано, в Библии нет.

Но у нас христианство сводится к тому, чтобы пару раз сходить в храм, поставить свечку и уйти. Вот и все наше христианство, а по заповедям жить никто не хочет.

О бое с «Крокопом»

- Я прекрасно понимал, что иду на забой, мне нечего ловить против «Крокопа», я не готов был драться с ним ни технически, ни физически. Я знал, что получу ногой в голову, так и произошло. Но нужно было выиграть время и помочь Феде. Так я и сделал.