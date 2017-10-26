В Уфе бывший сотрудник колонии «отсидит» 6,5 лет за наркотики

В феврале 2017 года мужчину с граммом наркотического вещества задержали сотрудники МВД и отдела собственной безопасности УФСИН. Наркотики преступник собирался сбыть. Также полицейские изъяли у бывшего сотрудника колонии весы, 855 пакетиков для расфасовки наркотика и станок для их запаивания.