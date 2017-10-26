В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Ишимбае

Как ранее сообщала «Медиакорсеть», инцидент произошел вчера, 25 октября в городе Ишимбай. Утром двое братьев – Петр и Николай Францевы ехали на личном автомобиле по улице Сосновой. В это время в салоне сдетонировал неустановленный предмет (возможно, это была граната), который находился в руках у Петра (мужчина был сотрудником МЧС). Мужчина погиб, его брат находится в больнице.