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УРАЛСИБ подтвердил стандарт безопасности данных платежных карт

26 октября 2017, 15:26
Банк УРАЛСИБ вновь подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) – основному стандарту в области безопасности данных, разработанному международными платежными системами с целью обеспечения защиты операций, совершаемых с использованием платежных карт, и данных самих платежных к

Банк УРАЛСИБ вновь подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) – основному стандарту в области безопасности данных, разработанному международными платежными системами с целью обеспечения защиты операций, совершаемых с использованием платежных карт, и данных самих платежных карт.

Стандарт представляет собой совокупность 12 детализированных требований по обеспечению безопасности данных о держателях платёжных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций. Принятие соответствующих мер по обеспечению соответствия требованиям стандарта подразумевает комплексный подход к обеспечению информационной безопасности данных платёжных карт. Актуальность защиты обеспечивается непрерывным мониторингом и регулярным аудитом в соответствии с установленными процедурами.

Банк УРАЛСИБ является одним из лидеров российского рынка банковских карт и одним из крупнейших эквайреров России, обслуживая по спонсорским программам более 75 банков в российских и международных платежных системах. Также является расчетным банком платежных систем Union Card и NCC.

В 2015 году Банк УРАЛСИБ вошел в число участников ПС «Мир», одним из первых на российском банковском рынке, а в 2016 году приступил к выпуску и обслуживанию карт «Мир» в своей банкоматной и терминальной эквайринговой сети, сети банковских платежных терминалов (БПТ), в 2017 году вошел в Топ-10 эмитентов карт «Мир».

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 490 банкоматов, 520 платежных терминалов и 23 174 POS-терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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