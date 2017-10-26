УРАЛСИБ подтвердил стандарт безопасности данных платежных карт

В 2015 году Банк УРАЛСИБ вошел в число участников ПС «Мир», одним из первых на российском банковском рынке, а в 2016 году приступил к выпуску и обслуживанию карт «Мир» в своей банкоматной и терминальной эквайринговой сети, сети банковских платежных терминалов (БПТ), в 2017 году вошел в Топ-10 эмитентов карт «Мир».