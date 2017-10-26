Компания BARKRAFT выпустила новые стройматериалы для зимы

Речь идет о строительных смесях, предназначенных для тепло- и звукоизоляции помещений. По словам профессионалов, эти материалы созданы специально для тех, кто живет в холодных квартирах или на первых этажах и не имеет возможности утеплить помещения снаружи, а также для тех, кому важна тишина в собственном доме.