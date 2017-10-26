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Компания BARKRAFT выпустила новые стройматериалы для зимы

26 октября 2017, 05:00
Фото: BARKRAFT
Компания BARKRAFT выпустила в продажу новую линейку продуктов TERMO: TERMOLUX , TERMOPOL и TERMOBLOCK.

С наступлением холодов одной из главных забот и проблем жителей наших широт становится тепло собственного дома. Живущие на первых этажах ощущают дыхание сырого подвала, жители верхних этажей, особенно угловых квартир, сталкиваются с промерзающими стенами и холодными полами.

Утепление квартиры снаружи не всегда представляется возможным, да и внутри толстый настенный «пирог» теплоизоляции съедает удручающе много места. Дома не держат тепло, и люди часто не подозревают, что вкладывать деньги нужно не в обогрев жилища, а в материалы, которые смогут его максимально утеплить.

Именно для хозяев таких квартир компания BARKRAFT выпустила в продажу новую линейку продуктов TERMO: TERMOLUX, TERMOPOL и TERMOBLOCK.

Речь идет о строительных смесях, предназначенных для тепло- и звукоизоляции помещений. По словам профессионалов, эти материалы созданы специально для тех, кто живет в холодных квартирах или на первых этажах и не имеет возможности утеплить помещения снаружи, а также для тех, кому важна тишина в собственном доме.

У новых строительных смесей TERMO от компании BARKRAFT потребители отмечают неоспоримые преимущества. Они придают и в значительной степени усиливают тепло и звукоизоляционные свойства любым строительным конструкциям, будь то полы, стены, потолки и даже кровля. Кроме всего прочего, это дешево и удобно в применении.

Производители продуктов TERMO гарантируют значительное энергосбережение и снижение затрат на отопление, кондиционирование и электроэнергию. Все продукты TERMO сделаны на основе керамзита - природного экологически чистого материала. Он не горит, не плесневеет, обладает дополнительной шумоизоляцией, не токсичен, долговечен, не создает парникового эффекта и не имеет запаха.

Эти материалы созданы для тех, кто ценит свои деньги и нервы.

Фото: BARKRAFT

Штукатурка BARKRAFT PH «TERMOLUX», предназначенная для выравнивания, звукоизоляции и утепления кирпичных, бетонных и гипсовых стен и потолков, закрывает крупные дефекты. При этом она не содержит горючих и токсичных наполнителей, долговечна, обладает высокой прочностью и имеет высший класс пожаробезопасности.

Стяжка BARKRAFT «TERMOPOL» для тепло- и звукоизоляции» значительно усиливает тепло- и звукоизоляционные свойства пола, способна выдерживать высокие нагрузки. Благодаря простоте использования, быстрому схватыванию и высыханию, легкая стяжка для пола хорошо подходит для ремонта и создания полов при строительстве, когда из-за значительных неровностей основания требуется толстый слой смеси. Она рекомендуется также для утепления плоских кровель.

Кладочный раствор термоизоляционный BARKRAFT «TERMOBLOCK», предназначенный для кладки стен из пустотелых керамических и бетонных блоков, блоков на пористых наполнителях, можно успешно использовать для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе.

Новинки уже появились в продаже, и многие смогли оценить их преимущества на практике.

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