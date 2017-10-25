В Башкирии прошел сход граждан из-за закрытия последнего соцобъекта на селе

- Фельдшерско-акушерский пункт был оборудован по последнему слову, где можно было пройти даже ЭКГ, - пишет в своем блоге депутат Госсобрания-Курултая РБ Ильгам Галин. - Но прихоти главы администрации Краснокамского района Гильмуллина ФАП закрыт и сегодня хотят это здание продать его приближенным. Он сам лично приезжал и осматривал здание для подготовки к продаже с последующей разборкой. Вместо существующего добротного здания он предложил разместить ФАП в старом колхозном доме, где сегодня ни окон, ни дверей.