Форвард «СЮ» Максим Майоров об игре с «Ладой»: «Выполнили задание тренера»

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Максим Майоров прокомментировал итоги встречи против тольяттинской «Лады», в которой победу одержали «юлаевцы» со счётом 4:1:
- В принципе мы понимали, что будет нелёгкая игра. Хорошо сыграли, выполнили задание тренера и забили свои голы. Самое главное, что не было какого-то недонастроя, которым мы иногда страдаем с не самыми сильными командами. Хорошо, что мы делаем прогресс в эту сторону и больше не наступаем на одни и те же грабли.
- В последних матчах Вы выглядите всё увереннее. Находите свою игру?
- Можно сказать, что да. Я лучше чувствую себя в физическом плане. Просто через работу приходит. Где-то не получалось моментами, начинаешь расстраиваться, а когда потом забиваешь, вроде как начинаешь просто играть и больше получается.
- Ваша шайба в меньшинстве стала победной. Вы там грамотно убрали вратаря на паузе. Всё получилось, как задумано?
- Ну да, шайба там не сошла, а так было задумано. Получилось так, что защитник там немного потерял меня, и я понимал, что на передвижении вратаря можно паузу сделать.
- 18 матчей Вам не удавалось забрасывать...
- Спасибо, что напомнили (улыбается).
- Безголевая серия сильно давила?
- Конечно, на нападающего всегда давят такие серии. Это тоже было причиной того, что у меня не получалось забить. Сейчас попытался отпустить ситуацию и просто играть.
- Такое ощущение, что появление молодого Глеба Кузьмина оживило Ваше звено. Это так?
- Я бы так не сказал. У нас в принципе со всеми партнёрами хорошо играть