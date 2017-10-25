Форвард «СЮ» Максим Майоров об игре с «Ладой»: «Выполнили задание тренера»

- В принципе мы понимали, что будет нелёгкая игра. Хорошо сыграли, выполнили задание тренера и забили свои голы. Самое главное, что не было какого-то недонастроя, которым мы иногда страдаем с не самыми сильными командами. Хорошо, что мы делаем прогресс в эту сторону и больше не наступаем на одни и те же грабли.