mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе выпал первый снег

24 октября 2017, 09:36
Водителям и пешеходам следует быть предельно осторожными.

Сегодня, 24 октября, в Уфе выпал снег, который впервые не растаял и покрыл землю. На дорогах с утра наблюдается гололед. Сейчас температура воздуха составляет -5°C.

По прогнозу Башгидрометцентра температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -11°C. Днем температура будет скакать от +2 до -3°C. Ветер будет северным и северо-западным 3-8 м/с.

Сегодня водителям стоит быть особенно аккуратными, чтобы "день жестянщика" обошел стороной - синоптики предсказывают гололедицу на отдельных участках автодорог.

Материалы по теме
Зима близко: в Башкирию пришел первый снегВ Башгидрометцентре рассказали, какая в республике будет зимаЧего ждать от погоды в начале недели в Башкирии: снег, гололед
#Новости#Злата Зукович#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48