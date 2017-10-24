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В России заработал фонд защиты прав дольщиков

24 октября 2017, 10:32
Фонд возглавил гендиректор АИЖК Александр Плутник.

В России с 20 октября заработал «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», сообщили в пресс-службе Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Теперь всем застройщикам необходимо будет осуществлять в фонд взносы в размере 1,2% договора участия в долевом строительстве. Если застройщик обанкротится, то за счет компенсационного фонда дольщикам будут выплачиваться возмещения или будут достраиваться дома. Счет фонда для приема взносов открыт в АКБ «Российский капитал».

Фонд возглавил гендиректор АИЖК Александр Плутник.

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