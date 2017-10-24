Минздрав Башкирии за 9 месяцев сэкономил 13,5 миллионов рублей

Министерству здравоохранения Башкирии за девять месяцев этого года удалось сэкономить 13,5 млн руб. Об этом сообщил министр здравоохранения Анвар Бакиров на заседании президиума правительства республики. По его словам, этого удалось добиться за счет передачи непрофильных функций учреждения здравоохранения на аутсорсинг частным фирмам. Об этом сообщается на официальном сайте минздрава Башкирии.