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Минздрав Башкирии за 9 месяцев сэкономил 13,5 миллионов рублей

24 октября 2017, 17:46
Этого удалось добиться за счет передачи некоторых услуг на аутсорсинг.

Министерству здравоохранения Башкирии за девять месяцев этого года удалось сэкономить 13,5 млн руб. Об этом сообщил министр здравоохранения Анвар Бакиров на заседании президиума правительства республики. По его словам, этого удалось добиться за счет передачи непрофильных функций учреждения здравоохранения на аутсорсинг частным фирмам. Об этом сообщается на официальном сайте минздрава Башкирии.

- В результате передачи некоторых функций учреждений здравоохранения на аутсорсинг за 9 месяцев текущего года получен экономический эффект в сумме 13,5 миллионов рублей, - уточнил Анвар Бакиров.

Анвар Бакиров отметил, что в настоящее время на аутсорсинг передано 18 видов услуг, в том числе организация лечебного питания, услуги прачечной, уборка помещений, охрана, лабораторные исследования и диагностика, эксплуатация, обслуживание и ремонт инженерно-технических систем зданий; услуги гардероба; обслуживание автопарка сторонними организациями; техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования, оргтехники и т.д.

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