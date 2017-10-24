Компания из Франции купит пакет акций Белебеевского молочного комбината

Мажоритарный пакет акций Белебеевского молочного комбината (принадлежит холдингу «Концерн «Интел Ко») будет продан французской группе компаний «Sevencia Fromage & Dairy», сообщает РБК-Башкортостан со ссылкой на пресс-службу компании. Сообщается, что президент группы компаний «Нерал» Эрнст Исаев и президент французского концерна Алекс Бонгрэн подписали соглашение. Подробности сделки не разглашаются. Телеканал БСТ отмечает, что ГК «Нерал» останется владельцем предприятия. Сделка будет заключена после того, как ее условия одобрит ФАС.