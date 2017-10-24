Федеральная таможенная служба идет навстречу бизнесу

- В документе прописаны основные направления нашей деятельности. Это анализ той работы, которую мы ведём по выдаче сертификатов происхождения. Это наша работа по корнетам, которая очень тесно связана с таможней. Всё что ввозится и беспошлино вывозится, - сказал президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. - Вся работа конечно идёт в тесном контакте с таможней, потому что они по этим корнетам впускают , выпускают , а мы являемся гарантирующей ассоциацией. Естественно, мы говорим об электронном декларировании и многих других вопросах, которые связаны с перемещением грузов как за пределы страны так и ввоз сюда.