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ЕАЭС нуждается в развитии интеграции – эксперты ТПП

24 октября 2017, 13:02
В Торгово-промышленной палате России состоялось заседание комитета по интеграции.

На заседании комитета ТПП РФ говорили о Евразийском экономическом союзе, о том, какие плюсы несет странам интеграция в него, и что мешает объединению рынков, рассказали в программе "Бизнес-вектор" телеканала РБК.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Между странами-участниками ЕАЭС должен быть создан режим свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Что мешает этому и что нужно предпринять, чтобы создать такие условия, чтобы население и бизнес стран-участников ЕАЭС на себе почувствовали преимущества нахождения в союзе, и обсуждали на заседании комитета ТПП РФ.

- Я думаю, что здесь могут быть меры, связанные с созданием специального режима для кооперации, специальные правила происхождения для кооперационной продукции, - считает председатель комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности Андрей Спартак.

Меры поддержки кооперации могли бы, по словам Андрея Спартака, обеспечить товарам доступ в систему госзакупок и на экспорт. Также специалисты предложили расширить полномочия Евразийской экономической комиссии в области технического и гуманитарного сотрудничества.

В 2018 году Россия будет председательствовать в Евразийском экономическом союзе. По мнению экспертов ТПП - это хорошая возможность предложить новый план развития ЕАЭС и реформы, способные придать новый импульс интеграции.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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