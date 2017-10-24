ЕАЭС нуждается в развитии интеграции – эксперты ТПП

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Между странами-участниками ЕАЭС должен быть создан режим свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Что мешает этому и что нужно предпринять, чтобы создать такие условия, чтобы население и бизнес стран-участников ЕАЭС на себе почувствовали преимущества нахождения в союзе, и обсуждали на заседании комитета ТПП РФ.