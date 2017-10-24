Для бизнеса Уфы обозначили новые точки роста

- Создать команду № 1 – легко сказать, и очень нелегко сделать, - подытожил Манн. – Воодушевитесь на том, чтобы быть № 1, попробуйте хотя бы один день прожить так, чтобы не было мучительно больно за прошлый день. Попробуйте прожить неделю «на пределе». Тогда понимаешь, что если прожил так неделю, хочется прожить также ярко и динамично всю свою жизнь. Меня часто спрашивают: в чем секрет успеха. Нет никакого секрета – надо очень много работать.