Для бизнеса Уфы обозначили новые точки роста

Обо всем этом рассказали известные эксперты в области маркетинга, интернет-продвижения и HR на деловом форуме ALFA BUSINESS WEEK«Точки роста вашего бизнеса» в Уфе, который прошел при поддержке Альфа-Банка.
В уфимском отеле Sheraton собрались несколько сотен представителей бизнеса из самых разных отраслей. Свободных мест в конференц-зале отеля не было, и это было неудивительно, ведь планировались выступления российских экспертов очень высокого уровня.
Первым в их числе был, безусловно, известнейший маркетолог, автор множества бестселлеров, Игорь Манн. Он открыл форум выступлением о том, как стать лидером и создать бизнес, который будет первым во всем.
Как оказалось, все гениальное просто. По словам Манна, если в компании будет много людей № 1, она всегда будет на пьедестале. Но создать такой бизнес, набрать в него таких людей и поддерживать работы команды на высочайшем уровне не так-то просто. Эффективно работающая компания и сильная команда, уверен эксперт, может появиться только тогда, когда у вас есть BIHAG – большая амбициозная волосатая цель (big hairy audacious goals – прим.ред.).
Эксперт посоветовал предпринимателям всеми возможными средствами попасть в top of mind – короткий список компаний, которые вспоминает клиент по конкретному товару. Как правило, в нем не больше трех пунктов, остальные клиенты просто не помнят. Манн также посоветовал научиться постоянно поднимать планку и не останавливаться на достигнутом. А для этого нужно заниматься постоянным личным и профессиональным ростом. Последнее, по мнению эксперта, кстати, очень важно. Никто не захочет, например, вести бизнес с профессионалом без должного воспитания и манер, уверен он.
Практические совета Манн давал не в формате скучной лекции. Он работал с аудиторией в режиме постоянного интерактива. Обращался к залу, вставлял в речь анекдоты, а один раз, говоря о необходимости постоянного нетворкинга, предложил сделать минутную паузу, чтобы все зрители познакомились с рядом сидящими и обменялись визитками.
- Создать команду № 1 – легко сказать, и очень нелегко сделать, - подытожил Манн. – Воодушевитесь на том, чтобы быть № 1, попробуйте хотя бы один день прожить так, чтобы не было мучительно больно за прошлый день. Попробуйте прожить неделю «на пределе». Тогда понимаешь, что если прожил так неделю, хочется прожить также ярко и динамично всю свою жизнь. Меня часто спрашивают: в чем секрет успеха. Нет никакого секрета – надо очень много работать.
Для многих предпринимателей главным препятствием на пути к развитию становится неумение устанавливать коммуникацию с людьми. О том, почему не удается наладить контакт с клиентами и партнерами рассказал Сергей Азимов – бизнес-тренер, специализирующийся на прием психологического влияния на продажах и переговорах. Его выступление практически полностью состояло из различных игр и упражнений с залом. Через них он наглядно показал, как бизнесмену нужно уходить от установки нелюбви к людям.
- Мы полагаем, что то, как мы думаем, должны думать все, и это базовая ошибка, - пояснил Азимов. – В бизнесе важна гибкость. Внутренняя установка должна быть - изначально любить людей, а так происходит, когда ты изначально любишь самого себя.
Развитие бизнеса – это своего рода победа. И в этом плане он схож с постановкой рекордов, достижением высоких спортивных показателей. Поэтому, считает известный телеведущий, спортивный комментатор и креативный продюсер КХЛ ТВ Дмитрий Федоров правила игры за победу в спорте и бизнесе аналогичны. Он рассказал предпринимателям о том, как важно, развивая бизнес, преодолевать различные страхи и бороться с препятствиями.
- Бояться в бизнесе – это нормально, этого не нужно стесняться, - заявил участникам форума Федоров и подробно рассказал о том, что нужно делать, чтобы страх ушел.
Для успеха в деле, по его мнению, начинать нужно с малого – одежды, речи, умения держать себя. Нужно научиться общаться с людьми, потому что это хороший способ борьбы с собственной неуверенностью. Важно научиться создавать душевный комфорт, а для этого в частности лучше отсечь все ненужные информационные потоки. Уверенность в себе, как считает Федоров, также помогают приобрести самодисциплина и планирование. Также важно постоянно проводить работу над ошибками, преодолевать негатив. А еще следует изучать примеры жизни великих людей, уверен эксперт. Именно они вдохновляют на новые подвиги и помогают двигаться дальше.
- История успеха – это в том числе будущее, это пример, - пояснил Федоров. – Молодые футболисты приходят в клуб, и они видят, что здесь все работают на достижение положительного результата. И положительный пример как в спорте, так и в бизнесе, является важным ключевым аспектом для достижения успеха.
Дали предпринимателям и множество других практических советов. Так, гендиректор агентства ISEE Marketing Алексей Иванов рассказал о том, как эффективно привлекать клиентов через интернет. Очень живо и непосредственно он объяснил, как компании создать сайт, понятный и полезный для клиента. Он посоветовал, в частности, убирать с сайта все лишнее, писать простым и понятным языком, продумывать то, где именно размещать информацию и какая аудитория будет ее смотреть.
Эксперт по внешним проектам HeadHunter Дмитрий Занин выступил на тему отбора персонала. Любой сотрудник в компании, по мнению эксперта, - это элемент технологического процесса, а значит должен давать добавочную стоимость. Он подробно разъяснил, какие бывают психологические типы работников, и кто из них будет работать наиболее эффективно.
Основатель и генеральный директор компании Malik Space Руслан Гаффаров предложил свой креативный опыт работы с персоналом – отмену подчиненных и начальников в компании и введение системы самооценки друг друга. Это, по его мнению, позволяет повысить результат работы и избежать «подковерной борьбы»
Эксперты рассказывали предпринимателям о том, как сделать их бизнес эфффективным, целый день. В рамках форума состоялась интерактивная сессия «Сравни себя», а вечером Игорь Манн подробно рассказал уфимским бизнесменам о том, как правильно привлекать новых клиентов.
Завершился форум благотворительным аукционом, на котором был разыгран мяч Кубка Конфедераций 2017 с автографами всех спикеров (Альфа-Банк – официальный партнер). Мяч «ушел с молотка» за 110 тыс рублей. Вырученные средства пойдут на оплату операций больным детям в рамках благотворительного фонда «Линия жизни». Обладателем сувенира стал руководитель ООО «Стройюрист» Айрат Гарифуллин, компания работает в области консалтинговых услуг по всей России.
Комментарий клиента:
- На форуме сегодня обсуждались очень актуальные темы, конференция проведена не на пустом месте, здесь прозвучали проблемы организации вертикали в бизнесе, в продажах, - поделился своими впечатлениями директор ООО "Тор" Руслан Медведев. - И если правильно организовать все эти процессы, то будет эффективно работающий бизнес, к чему мы все и стремимся. Идеально все не бывает. У нас какие-то вопросы решены, какие-то нам уже помог или поможет решить прошедший форум. Здесь мы извлекли очень полезный положительный опыт.