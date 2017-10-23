Житель Башкирии поразил телезрителей страны мнемоническими способностями

Илья Антонов под прицелом телекамер сначала безошибочно назвал 20 цифр после 10-тысячного знака после запятой числа «Пи». Затем он перечислил 20 цифр в обратном порядке, начиная с 23-тысячного знака. После этого он изумил аудиторию знанием о том, что в ряду 23 тысяч два раза встречается комбинация цифр 1706 и ни разу – комбинация 1948.